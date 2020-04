“Una spremuta di ottimismo” nella domenica delle Palme

Un ramoscello d’ulivo benedetto, due chili di arance e una mascherina è quanto il sindaco di Vastogirardi ha fatto trovare stamani ai suoi concittadini

VASTOGIRARDI. Un ramoscello d’ulivo benedetto, due chili di arance in una confezione e una mascherina chirurgica lavabile con tutte le indicazioni igienico-sanitarie previste dal decreto del 4 marzo e, naturalmente, gli auguri di Buona Pasqua dell’Amministrazione comunale. E’ quanto il sindaco di Vastogirardi, Luigino Rosato, ha fatto trovare questa mattina ai suoi concittadini, i quali non sono potuti uscire di di casa e muoversi liberamente, nemmeno per recarsi in Chiesa per la benedizione del ramoscello d’ulivo della Domenica delle Palme. “Una spremuta di ottimismo”, così è stata ribattezzata l’iniziativa, che di sicuro sarà stata molto apprezzata.