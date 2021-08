Una serata tra tradizione e cultura: Rosa Socci di scena ad Altilia per decantare poesie dialettali molisane

Questa sera, lunedì 16 agosto, nell’incantevole sito archeologico di Altilia, Rosa Maria Socci decanterà 13 poesie di autori della poesia dialettale molisana, accompagnata dai musicisti Emanuele Schiavone alla fisarmonica e Roberto Schiavone alla chitarra. Rosa Maria Socci è la figura istituzionale di Tutor della Storia e della Tradizione di Campobasso per la Regione Molise dal 2020.

Un appuntamento importante in uno scenario incantevole e un’opportunità da non perdere per i tanti appasionati du cultura, ytradizioni e folklore.