Una sera d’estate a Trivento con la musica di Franco Battiato

GIUSEPPE CAROZZA

Non è più una notizia, ormai, la morte di Franco Battiato, la cui dipartita – dopo il giusto scalpore emotivo del momento e gli immancabili fiumi di inchiostro e di voci post mortem tipici del nostro bel Paese pronto ad esaltare i suoi migliori testimoni, guarda caso, sempre dopo che sono passati a miglior vita – sembra essere archiviata nei notiziari o nei ricordi personali di ciascuno. Eppure è strana e forse finanche inattesa l’emozione collettiva che, anche qui da noi in Molise, ha suscitato l’addio di questo personaggio poliedrico che se ne è andato pochi giorni fa, dopo una lunga malattia, a 76 anni. La sua non comune cultura ed una altrettanto non diffusa sensibilità umana gli ha permesso, com’è noto, di spaziare dalla musica sperimentale al pop, passando per l’opera e il cinema.

Confesso di averci pensato più volte se fosse o meno il caso, cari amici lettori, di condividere con voi la descrizione di un’esperienza che, a distanza di tempo e con il senno del poi, posso dire di ritenere “unica” per certi versi per ciò che concerne le tappe della mia vita. Il pensiero infatti torna alla sera di una lontana estate, se non sbaglio dell’agosto del 1985 (ma potrei anche sbagliare, seppure di poco…), quando non solo si era più giovani ma, evidentemente, anche il cuore batteva più forte di fronte a qualsiasi richiamo emotivo che fosse, ad esempio, la musica, il bel canto, finanche una passione d’amore. Ebbene, non appena si cominciò a diffondere la voce di un concerto di Battiato nella bella cittadina di Trivento, non ci pensai due volte: sfidando le tortuosità delle strade ed anche qualche rimprovero dei miei che in me, da poco più che ventenne, continuavano a vedere ancora l’eterno ragazzino incapace di andare da solo, mi misi in cammino con due amici che, bontà loro, misero a disposizione la loro utilitaria e, carico di attesa, giunsi a destinazione. È passato tanto tempo, ma non l’ho mai dimenticato. Franco Battiato, catanese, era venuto al campo sportivo di Trivento, a due ore di strada da casa mia, a suonare e cantare, non ricordo bene se in occasione di una festività religiosa o all’interno di quelle manifestazioni che, quando ancora la pandemia era ben di là da venire, rendevano le nostre estati davvero belle ed accattivanti con i loro suoni e le loro luci. All’arrivo, faceva freddino per la verità, ma il campo era strapieno. Un fan dell’artista, ascoltando quella musica a lampi e tuoni, mi sussurrò all’orecchio: <<Sono bastonate sulle ginocchia>>. Era vero, ascoltavi quei suoni elettrici e ti sentivi percuotere. Eppure erano suoni d’amore. Sì, perché Battiato – in fondo – amava l’umanità, voleva in qualche modo aiutarla e proteggere ogni singolo uomo. Era questo per lui il compito della musica e, quindi, della poesia e della scrittura. Noi in funzione degli altri. C’è qualcosa di cristiano in questo, nel far musica o poesia o romanzo. Da quella sera triventina ho seguito Battiato ancora di più, come ho potuto, io che sì ho tanta passione per la musica, ma non canto e men che mai seguo i cantanti.

M’interessava sentire come si evolveva il suo repertorio, che collaboratori trovava per i testi che univa alle sue musiche, per che cosa soffriva, per che cosa sperava. L’ho sentito, tra una canzone e l’altra, disperarsi perché dormiva “sotto cieli di schizofrenia” e mi è sembrato che nei cieli cercasse e sperasse, e si disperasse perché non trovava. Però più di una volta nei suoi versi ho sentito il brivido, se non del contatto, della vicinanza. Quel che cercava era lì. Ma il suo vero messaggio, sia in quella serata di Trivento sia nel corso della sua ulteriore evoluzione artistica, non è stato né sarebbe stato nel cercare, ma nel dare. Noi non dobbiamo occuparci di noi, ma degli altri. Il senso della nostra vita sta nel “prenderci cura”. La canzone più bella, la vera summa sistematica di Battiato, che purtroppo non ebbi l’emozione di sentire quella sera estiva in quanto ancora ignota al suo repertorio, è non a caso quella che s’intitola “Io avrò cura di te” o, semplicemente, “La cura”. C’è tutto lì, quel che dobbiamo fare per avere un senso. Non dobbiamo occuparci dell’altro perché è malato di malattie, ma perché è malato di se stesso: dobbiamo proteggerlo dalle sue ipocondrie, il che vuol dire dalla sua vita. Il che vuol dire, ancora, che tutti e sempre han bisogno di aiuto e di protezione. Dobbiamo prenderci cura dell’altro da quando nasce a quando esala l’ultimo respiro. L’esistenzialismo fa un gran discutere del tempo, la relatività sostiene che non esiste, ma ci sono due versi scelti e musicati da Battiato i quali dicono che il tempo della vita è una sequenza di ingiustizie e di inganni; attraversando il tempo noi soffriamo e compito di ognuno è alleviare le sofferenze dell’altro. Ma ne vale la pena? L’altro se lo merita? Sì. Perché? Perché l’altro è “un essere speciale”, e qui non sappiamo se Battiato scriva e canti per l’amico, per la persona amata, per il figlio o la figlia, per il padre o la madre: ogni altro è una figura speciale e merita che noi ce ne prendiamo cura. Il maestro di Milo scriveva (insieme al filosofo Manlio Sgalambro) e cantava questi versi un po’ prima delle grandi migrazioni, non credo che pensasse agli stranieri che sono altri perché figli di altre civiltà, ma in essi dice chiaramente che camminare insieme con l’altro è la via “che porta all’essenza”, cioè al senso dell’esistenza. Ho un lamento da esprimere, concludendo questo mio addio a Battiato e ripensando al magico momento del nostro fugace incontro di Trivento di quell’agosto dell’85: una delle più grandi sofferenze di chi legge versi o ascolta canti o legge libri è di sentire nel poeta o nel cantante o nel narratore un fratello, uno come lui, perciò vive in relazione con lui, sapere che lui c’è fa parte della vita, ma a un certo momento questa relazione gli viene troncata, non ne sa più nulla, perché? È giusto? Battiato è stato sottratto alla nostra conoscenza per lunghi anni, volevamo sapere come stava ma nessuno ce lo diceva, perché? C’era affetto nella nostra attenzione, un affetto cresciuto ancor di più quella sera sul campo sportivo di Trivento, e questo affetto è stato frustrato.