Una sede in pieno centro per la Romagnuolo, è già campagna elettorale

Una sede elettorale in pieno centro a Campobasso in vista della ricandidatura alle prossime elezioni regionali. E’ quella aperta dalla consigliera Aida Romagnuolo in pieno centro a Campobasso, precisamente in via Mazzini. Alle consultazioni elettorali mancano ancora molti mesi: la scadenza naturale del mandato è fissata ad aprile e il presidente uscente ha 60 giorni per indire nuove elezioni, pertanto potrebbero, teoricamente, tenersi anche a giugno. Ma la Romagnuolo si è portata avanti con il lavoro ed ha aperto la sua sede a beneficio dei cittadini. La consigliera regionale, eletta la scorsa tornata nelle file delle Lega, ma poi passata a Fratelli d’Italia, risulta già da mesi una delle più attive sul territorio regionale.

Su di lei si è abbattuta questa mattina durante il consiglio regionale l’ironia del consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Che le ha consigliato di «appendere nella sede anche la foto del presidente Toma, visto che lo ha sempre salvato». Nella sede, però, campeggia solo la foto di Aida Romagnuolo.