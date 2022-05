Una scuola e una palestra nuove di zecca a Termoli, un investimento da sei milioni di euro

Approvato in Giunta il piano di riqualificazione di una parte del patrimonio scolastico cittadino: parliamo della Schweitzer e della palestra della “O. Bernacchia”

Una scuola ed una palestra nuove di zecca. E’ quanto previsto nell’intervento di riqualificazione del patrimonio scolastico di Termoli, un progetto approvato nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal primo cittadino, Francesco Roberti.

Si tratta della realizzazione del nuovo edificio della scuola secondaria di Primo grado “A. Schweitzer” in via Arno e dell’adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto comprensivo “O. Bernacchia”.

Un piano di interventi sostanzioso, che sfiora i sei milioni di euro, che per concretizzare e non rimanere solo un progetto ha per forza di cose necessità di un partenariato tra pubblico e privato.

Ad ogni modo l’idea del Comune getta le basi su un bisogno, oramai non più rinviabile, di partire con un restyling del patrimonio scolastico cittadino in quanto alcune delle strutture esistenti non rispettano più le esigenze dell’utenza in termini di sicurezza, staticità e salubrità.

La realizzazione della nuova scuola Schweitzer, attualmente in via Trieste, costerà 2 milioni e 500mila euro mentre per la demolizione e la ricostruzione della palestra della Bernacchia sono previsti 1 milione e 300mila euro.