Una scultura raffigurante la donna frosolonese

In occasione dell’8 marzo “Festa della Donna”, la Giunta comunale di Frosolone ha inteso omaggiare il fondamentale ruolo delle donne nella vita sociale, lavorativa e familiare della comunità frosolonese deliberando di affidare ad un artista scultore il compito di realizzare una scultura rappresentativa della Donna in costume tradizionale-storico.

Con tale iniziativa si vuole rimediare ad una vera “dimenticanza monumentale” considerato che nelle piazze e nei giardini del Comune non si rinvengono sculture dedicate alle donne. Il luogo ideale dove collocare la scultura è stato individuato nell’area verde alle spalle della Fontana dell’Immacolata Concezione, simbolo della rinascita cittadina dopo il terribile e devastante terremoto del 1805; monumento parlante posto al centro del paese ed icona del Comune di Frosolone; luogo per eccellenza dello storico lavoro delle donne nei lavatoi pubblici e di incontro ed aggregazione tutta femminile; luogo di memoria delle vittime del bombardamento aereo del 27 ottobre 1943.

«La Fonte dell’Immacolata, chiamata affettuosamente dai cittadini “Fonte Grossa” venne inaugurata – ricorda il Sindaco Giovanni Cardegna –, nel 1862 ed aveva la finalità di soddisfare le primarie esigenze del tempo: una fontana dove si potesse lavare, abbeverare gli animali e prelevare l’acqua potabile per gli usi domestici. Dalla seconda metà dell’800 divenne il luogo per eccellenza dove si svolgeva il rito del bucato e non solo. Essa diventò presto per le donne un luogo di incontro e di aggregazione tutta femminile, anche perché era uno dei pochi spazi dove potevano andare senza la presenza incombente dei mariti-padroni.

Lo stare insieme divenne anche un modo per incontrarsi, raccontarsi tutto quello che accadeva nel paese, un luogo di aggregazione e comunicazione. Si cantava, si baccagliava, si litigava per l’occupazione del posto migliore; si litigava con forti diverbi con i contadini che solevano fare abbeverare i loro cavalli e asini ai piloni della fonte grossa. Lì si scambiavano pettegolezzi, dicerie, si partecipava alle gioie e ai dispiaceri delle altre, si tramandavano racconti e storie. Ma si rifletteva anche sulla propria condizione di vita di sacrifici e di miseria.

È nei lavatoi pubblici – sottolinea il Sindaco Cardegna –, che sono nate e si sono diffuse le prime rivendicazioni dei diritti femminili. Questa è una delle ragioni per le quali gli antichi lavatoi sono oggi tutelati ed apprezzati come siti storici secondo le direttive comunitarie. La figura della lavandaia è stata oggetto e soggetto di pittori, scultori, poeti e scrittori. Pittori come Renoir e Gauguin hanno rappresentato la lavandaia nella sua dura attività. In Europa come in Italia si rinvengono oggi musei, monumenti e statue dedicate alle lavandaie. Un omaggio per ricordare alle nuove generazioni il sacrificio e la fatica di queste donne, mamme e nonne che consumavano le giornate alternando il lavoro dei campi a quello della cucina e del bucato.

Coltivare la loro memoria è un modo per conservare e valorizzare le nostre radici che rappresentano un patrimonio storico da conservare. Certo negli ultimi decenni la tecnologia ha alleviato di molto il lavoro casalingo (lavatrici, cucine elettriche e quant’altro). Nonostante ciò resta ancora molto cammino da fare per riconoscere il valore e la dignità della donna».