«Una scarica di adrenalina», il rapinatore si vanta del suo gesto (AUDIO E VIDEO DELLA RAPINA)

Ha afferrato la cassiera con violenza intimandole di consegnare i soldi in cassa. Sergio Copalucci, 31enne di origini bielorusse e adottato da una coppia di campobassani, è stato arrestato, come noto, per il furto effettuato al supermercato di via Puglia. Subito dopo la rapina, in un messaggio vocale inviato ad un amico, si vantava delle sue azioni: «E’ stato bellissimo, una scarica di adrenalina, meglio della cocaina, in dieci secondi ho svuotato la cassa».

LE PAROLE DELL’AUTORE DEL FURTO SUBITO DOPO LA RAPINA

IN ALTO IL VIDEO DELLA RAPINA