Una rotatoria a Fred Bongusto, «si attivi subito una commissione»

L’iniziativa dei consiglieri comunali di maggioranza di Termoli dopo la morte del cantante di origini molisane

Disporre una commissione consiliare per valutare la possibilità di intitolare una rotatoria a Fred Bongusto, il cantante di origini molisane venuto a mancare qualche giorno fa. E’ l’iniziativa che è stata presentata dai consiglieri comunali Annibale Ciarniello, Pino Nuozzi, Vincenzo Sabella, Francesco Rinaldi, Fernanda De Guglielmo e Antonio Di Brino. Si tratta di una iniziativa importante considerando le origini molisane, campobassane in particolare, di Fred Bongusto, e il suo attaccamento con la nostra regione. In tanti sono partiti dal Molise alla volta di Roma in occasione dei funerali del cantante. Una iniziativa, quella di Termoli, che di fatto anticipa quello che in molti stanno invocando a Campobasso dove da più parti si sta chiedendo all’amministrazione comunale di intitolare qualche zona centrale della città a Fred Bongusto.