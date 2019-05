Una rosa per le donne del San Timoteo. L’iniziativa dell’Euroclub Molise ’92

REDAZIONE TERMOLI

Si sono ritrovati come tutti gli anni davanti alla porta dell’ospedale San Timoteo di Termoli con l’obiettivo di portare un fiore e un sorriso a tutte le donne che sono ricoverate presso la struttura ospedaliera bassomolisana. Si chiama “Una rosa per la mamma” ed è l’iniziativa che da 27 anni l’associazione Euroclub Molise ’92 porta avanti a Termoli. E così anche questa mattina, 12 maggio, in occasione della festa della mamma il direttivo assieme ai soci hanno donato gratuitamente una rosa a tutte le mamme e le donne ricoverate presso la struttura ospedaliera termolese e anche agli ospiti dell’Opera Serena sempre di Termoli. Una rosa è stata donata anche al personale medico e infermieristico femminile a dimostrazione che quella della mamma è una festa che accomuna tutti ed è da sempre molto sentita. Una manifestazione che è riuscita a donare qualche minuto di gioia e di festa alle donne ricoverate presso le strutture sanitarie di Termoli.