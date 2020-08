Una riflessione post lockdown verso una nuova trasmissione di saperi

“Alesia e i suoi Compagni di Viaggio” accolgono le riflessioni della Dott.ssa Renata Sardi sulla Bellezza ed il suo invito, ai Giovani in particolare, ad avvicinarla, goderla, condividerla.

Passeggiando per Termoli ho percepito il desiderio nella gente di parlare, di contattarsi, di essere gentili e di sorridere …con gli occhi. La vista del mare mi aiutava ad aprirmi di nuovo al paesaggio, alla bellezza della natura, alla possibilità di un orizzonte lontano che si perde.

Dopo aver percorso la strada che da Campobasso per alte colline e improvvisamente calanchi e piccoli paesi arroccati che trasudano di fatica e di sofferenza, l’arrivo nella calma di un pomeriggio assolato di luglio in una città con stretti carrugi e trabucchi sul mare mi ha dato un senso di contenimento e di poter essere con gli altri.

L’andare per terra e per mare permette di percepire la natura d’intorno e lo sguardo viene rapito da colori di una BELLEZZA incomparabile, da odori intensi ed inebrianti che incute rispetto e devozione. La natura ci nutre il corpo e l’anima.

Mi chiedevo come passare questo alle nuove generazioni , come far arrivare il grido della natura, dell’arte un grido silenzioso, ma altrettanto severo. Come far arrivare ai piccoli, giovanissimi e giovani il piacere della bellezza artistica e naturale ed imparare ad usarla come risorsa per risollevarci dal periodo che abbiamo passato lungo e difficile.

Conosco due vie una reale e l’altra fantastica-relazionale:

la prima l’ho acquisita da mio nonno che all’età di dieci, undici anni da Cagliari mi portava insieme a mio fratello a conoscere Roma e poi Firenze facendomi riempire gli occhi, il cuore di arte, di giardini meravigliosi, in uno stupore permanente per una settimana ed al cui ricordo mi viene ancora la pelle d’oca.

La seconda l’ho sperimentata lavorando nelle colonie estive, poi in psicoterapia e sempre con i figli, nipoti ed è raccontare con le parole le immagini, i luoghi, raccontare (self-disclosure) la BELLEZZA, suggerire loro una mostra o un film od una meta dove coniugare piacere estetico e piacere delle relazioni.

Le nostre città, le città di tutto il mondo hanno bisogno di essere di nuovo vissute forse più lentamente e con maggior MINDFULNESS, l’universo continua a pulsare e noi dobbiamo ascoltare e vivere il suo suono. Il suono della BELLEZZA della vita in ogni sua espressione e qui di seguito le parole di Tomas Saraceno, mostra a Firenze a Palazzo Strozzi sino al 1 novembre , assolutamente da vedere insieme al Museo dell’Opera del Duomo, già decantato dal compagno di viaggio Claudio Calcinai, bravissimo architetto che mi fa riflettere sull’armonia tra paesaggio e costruzioni in Toscana, la mostra infatti fa “dialogare Rinascimento e contemporaneità”

Le emissioni di carbonio riempiono l’aria, il particolato galleggia nei nostri polmoni, mentre le radiazioni elettromagnetiche avvolgono la terra. Tuttavia è possibile immaginare un’era diversa, l’Aerocene, caratterizzata da una sensibilità proiettata verso una nuova ecologia di comportamento. Gli ecosistemi devono essere pensati come reti di interazione al cui interno ogni essere vivente si evolve insieme agli altri. Focalizzandoci meno sull’individualità e più sulla reciprocità ,possiamo andare oltre la considerazione dei mezzi necessari per controllare l’ambiente ed ipotizzare uno sviluppo condiviso dal nostro quotidiano.

Tomas Saraceno

Dott.ssa RENATA SARDI

Resp. Prog. Scientifico “Alesia 2007” onlus

Onlus

Presidente: Avv.ssa Anna Corallo

Mob: 3398627130

Email: alesia2007onlus@gmail.com

Pec: alesia2007onlus@pec.it

Web: www.alesia2007onlus.it

Fb: Associazione Alesia 2007