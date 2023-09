Una “reunion” indimenticabile per i Quarantenni di Miranda

Un gruppo di amici e compaesani, tutti membri della Classe 1983 di Miranda, si è riunito in un’indimenticabile celebrazione del loro quarantesimo compleanno. Questo evento speciale ha avuto luogo al di fuori dei confini del Molise, precisamente sulla splendida Costiera Amalfitana, grazie alla collaborazione di uno dei membri del gruppo, il comandante di un’imbarcazione ormeggiata a Salerno, Andrea De Benedictis. Questa straordinaria riunione è stata un’opportunità per rafforzare i legami d’amicizia e rivivere i ricordi condivisi di una giovinezza trascorsa insieme.

L’idea di celebrare il loro quarantesimo compleanno sulla Costiera Amalfitana è nata dalla passione di Andrea per la navigazione e il desiderio di offrire ai suoi amici un’esperienza unica. La sua imbarcazione, ormeggiata nel pittoresco porto di Salerno, è servita come base per questa indimenticabile avventura.

La giornata è iniziata con una crociera lungo la Costiera Amalfitana, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, i villaggi incastonati tra le montagne e le acque cristalline del Mar Tirreno.

I partecipanti a questa riunione speciale hanno espresso la loro gratitudine ad Andrea per l’organizzazione di un evento così straordinario e hanno sottolineato quanto sia importante mantenere vivo il legame con le loro radici a Miranda.

In un momento in cui molte persone tendono a trasferirsi lontano dalla loro città natale per lavoro o altre ragioni, questa riunione ha dimostrato che l’amicizia e il legame con la propria comunità di origine rimangono fondamentali nella vita delle persone. La Classe 1983 di Miranda è un esempio luminoso di come l’amicizia e la solidarietà possano resistere alle sfide del tempo e dello spazio.

Il Quotidiano del Molise si congratula con la Classe 1983 di Miranda per il loro quarantesimo compleanno e augura loro ancora tanti momenti indimenticabili e condivisi insieme.