“Una Regione piena di debiti”: durissimo il giudizio del neo sindaco di Isernia

Piero Castrataro non ci ha pensato troppo e, dopo aver assistito alla relazione della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria della Regione, lancia un “siluro” contro la giunta Toma, affermando che serve cambiare passo:

“Giudizio di parificazione sul Rendiconto Generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2020. Oggi sono stato a Campobasso per ascoltare l’esito delle verifiche condotte dalla Corte dei Conti sulla gestione 2020 dell’Ente regionale. Diverse le criticità emerse, tra cui il dato che fa del Molise una delle regioni italiane con maggiore indebitamento pro capite.

Altro aspetto preoccupante riguarda il comparto sanitario, con particolare riferimento alle strutture private accreditate, per le quali risulta un extrabudget fatturato e non contabilizzato complessivo di oltre 20 milioni di euro. Molto severo il giudizio della Corte dei Conti anche in materia di Trasporto Pubblico Locale, evidenziando la mole di contenziosi pendenti con le aziende affidatarie, la mancata realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio e l’urgenza di una riforma del trasporto pubblico locale regionale, nel pieno rispetto del principio di concorrenza.

Serve cambiare passo!”.