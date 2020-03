Una provincia immune: il caso Isernia sulla stampa estera

ISERNIA. Finisce sulla stampa internazionale, in particolare quella brasiliana, il caso di Isernia, la provincia senza focolai infettivi da Coronavirus, in una “regione che non esiste”, così riporta l’agenzia ANSA Brasile, che intervista due brasiliani che vivono da cinque anni a Isernia e gestiscono un canale You Tube dal nome “Scopri il Molise”.

«Stiamo pensando positivamente che queste misure aiuteranno a contenere i progressi del virus. Certo, c’è una preoccupazione, ma tutti sono ben uniti nel senso aiutarsi a vicenda “, afferma Pedro Guglielmi, che, con la sua ragazza, Mariana López, vive nella città di Isernia da cinque anni. La coppia lavora con la produzione audiovisiva e, dopo il decreto del Primo Ministro Giuseppe Conte, usa l’home office per non contribuire alla diffusione dell’epidemia. Le misure del governo vietano la libera circolazione delle persone per strada. Ristoranti e bar sono chiusi, così come musei, scuole, università e saloni di bellezza. “Tutti qui stanno seguendo le regole. Per uscire per strada, è necessaria una certificazione per dire perché sei in strada», afferma López. Lei e Guglielmi sono di San Paolo e hanno scelto Isernia perché volevano un posto tranquillo da vivere, lontano dai grandi centri urbani. «Il Molise era la regione perfetta per noi. La nostra famiglia vive a poche ore da qui, nel Lazio, quindi è super pacifico visitarla».