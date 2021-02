Una presenza ingombrante: la solitudine

Attualmente i giovani come vivono questo sentimento straziante?

di Chiara D’Agostino e Irene Vergalito

Innumerevoli sono i sentimenti umani, molti arrecano gioia altri tristezza, invece alcuni, come la Solitudine, tengono l’uomo in bilico tra i due estremi.

Tale condizione però si sta diffondendo sempre di più nei giovani: per molti è la quotidianità per altri la paura peggiore. Tutto questo perché, presi troppo dalle connessioni tecnologiche, hanno dimenticato come relazionarsi con il mondo reale, per cui spesso ci si ritrova a non interagire con nessuno, a sentirsi soli senza nessun punto di riferimento e ad avere paura di creare legami, perché potrebbero spezzarsi e quindi ritrovarsi nuovamente soli.

La solitudine spesso è collegata all’essere isolati solo fisicamente, ma nei ragazzi la forma più frequente di questo sentimento si manifesta quando si è soli in mezzo agli altri, in quel momento infatti la testa è sola, perché è difficile sentirsi parte di un gruppo, una comunità, una cultura ed è complicato trovare qualcuno che condivida stesse idee, pensieri e azioni.

Questo sentimento così ingombrante spesso risulta essere una scelta di vita oppure si è obbligatoriamente costretti a viverlo; durate la crisi pandemica, quando lo Stato italiano ha limitato tutti i contatti interpersonali, i giovani hanno comunque vissuto questa condizione, ma in che modo?

Diversi sono i punti di vista: molti, abituati alla socialità, hanno risentito della mancanza di contatto e interazione, quindi della normalità, per cui si sono ritrovati soli in una gabbia in cui i sentimenti venivano amplificati e non c’era la possibilità di sfogarsi, l’unica soluzione infatti era chiudersi ancora di più in se stessi, senza interagire con i propri familiari; mentre per altri la stessa famiglia ha rappresentato l’unica via di fuga per non cadere nell’angoscia della solitudine.

Grazie ai mezzi di comunicazione (computer, telefono, social network, ecc.) si è tentato di sanare questa lontananza, ma non a tutti è bastato poiché chiamate e messaggi non possono sostituire la presenza fisica, gli abbracci e gli sguardi. Se per alcuni è stato difficile abituarsi a questo nuovo modo di creare relazioni, per molti altri la situazione è rimasta invariata, il lockdown infatti ha contribuito ad ingigantire la voragine della solitudine, ritrovandosi a tu per tu con te stessi e soprattutto con le propri paure e angosce più nascoste.

Contrastare questo sentimento non è facile però ci si può riuscire affidandosi al tempo oppure abbandonandosi al “Divertimento” pascaliano (di vertere = volgere l’attenzione ad altro), cioè impegnarsi in numerose attività che impediscano alla mente di pensare al proprio malessere.

Emerge quindi che la solitudine in ogni fascia d’età non è un sentimento positivo, soprattutto in quella giovanile: vivere con questo turbamento interiore, causato da falsi stimoli e modelli che la società odierna propone, degrada l’individuo portandolo allo smarrimento e al disagio.

Dunque come afferma il professore Tonino Cantelmi “Siamo sempre più connessi, più informati, più stimolati ma esistenzialmente sempre più soli”.