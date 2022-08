Una piazza stracolma a San Martino in Pensilis canta sulle note dei più grandi successi di Malgioglio

Il cantautore in concerto domenica 14. Prossime date in Molise: domani, 16 agosto, a Cerro al Volturno e il 25 agosto a Toro, per festeggiare insieme il patrono San Mercurio

Piazza Umberto stracolma e pronta a cantare sulle note dei più grandi successi di Malgioglio ha dato il benvenuto al ferragosto a San Martino in Pensilis.

Riuscitissimo l’evento “The night of Smip”, andato in scena domenica 14 agosto nel centro bassomolisano.

Tantissime le persone, arrivate anche dai paese limitrofi si sono date appuntamento in piazza per ballare insieme a Malgioglio in concerto, spettacolo inserito nel cartellone degli eventi R-estate a San Martino.

Il tour del cantautore in Molise non è terminato, prossime date in programma domani sera, 16 agosto, a Cupone di Cerro al Volturno e il 25 agosto a Toro, a pochi chilometri da Campobasso, dove l’artista è atteso per i festeggiamenti in onore di San Mercurio, patrono del paese. Next!

Video: pagina facebook Sebastiano Macario

Foto: pagina facebook Estate a San Martino