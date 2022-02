Una petizione per riaprire subito il Castello di Gambatesa

La comunità e l’intero Molise non possono attendere oltre. Il maniero è uno dei principali siti culturali della regione

E’ una delle ‘perle’ turistiche e culturali del Molise. Parliamo del Castello di Gambatesa, di cui si parla da giorni perché resterà chiuso per mancanza di personale

La sindaca, Carmelina Genovese, ha chiesto aiuto a livello nazionale rivolgendo un appello al Ministro della Cultura Dario Franceschini, che si unisce alla segnalazione del portavoce alla Camera Antonio Federico.

Anche i cittadini si sono mobilitati e su change.org è partita una petizione: è necessario riaprire subito il Castello di Capua!

“La comunità di Gambatesa e l’intero Molise non possono attendere oltre – si legge sulla pagina – Il Castello di Gambatesa è uno dei principali siti culturali del Molise e meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Il monumento è un simbolo per la comunità locale e fonte di integrazione al reddito per diverse attività commerciali del posto. Il Castello è inesorabilmente chiuso al pubblico dal dicembre 2021 per volontà dell’Ente gestore dovuta a cause, sembra, afferenti alla carenza di personale e non si conosce la data effettiva di riapertura. La comunità di Gambatesa e il Molise non possono permettere che tutto ciò accada e per questo chiediamo fortemente alla Direzione Regionale musei del Molise e al Ministro Dario Franceschini a mettere in atto ogni sforzo necessario a riaprire immediatamente il sito.

Per firmare clicca qui.