Una pedalata per commemorare gli Angeli di San Giuliano di Puglia quella che è stata organizzata dal gruppo ciclisti del basso Molise e che si terrà domenica 28 ottobre. Il programma della manifestazione prevede alle ore 8 il raduno dei partecipanti presso il parcheggio del vecchio ospedale di Termoli. Alle 8.15 la partenza della cicloturistica in direzione di San Giuliano di Puglia. Alle 10.30 circa l’arrivo presso il cimitero di San Giuliano di Puglia e alle 10.45 la commemorazione degli Angeli, i 27 bambini morti durante il terremoto del 31 ottobre 2002 a causa del crollo della scuola Jovine. Alle 11 circa un momento di ristoro organizzato dai cittadini del paese simbolo del terremoto di 16 anni fa e alle 11.30 circa la partenza e il rientro in sede. Si tratta di una manifestazione importante organizzata proprio in vista della commemorazione dei 16 anni dal terremoto che spazzò via una intera generazione di bambini. La scossa delle 11, infatti, fece crollare la scuola di Jovine. Sotto quelle macerie persero la vita 27 bambini e una maestra. Tutti gli anni San Giuliano si ferma con una serie di iniziative per ricordare la pagina più brutta della storia bassomolisana. Per informazioni si può contattare Giuseppe Serrecchia della Team Termoli al 3286781240 e Gianni Iannone della Team Usconio al 3381068700.