Una passeggiata lungo il “sentiero delle siringhe” (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

É ancora allarme siringhe nel capoluogo. Mimetizzate in mezzo all’erba alta, quasi impossibile da scorgere e proprio per questo ancor più pericolose per chiunque si trovi a passare. La zona interessata è il sentiero che da Vico Porta Fredda conduce alla Chiesa di San Giorgio. Un viottolo spesso attraversato anche come utile scorciatoia per raggiungere più in fretta la sommità della collina Monforte e che, come testimoniato anche dalle foto, sembra essere diventato un luogo di ritrovo per tossicodipendenti. Pertanto, se capita di fare una passeggiata da quelle parti bisogna davvero prestare attenzione a dove si mette i piedi. Le siringhe, infatti, sembrano essere più di una e chi ci segnala l’accaduto invita chi di dovere a provvedere al più presto ad un intervento di bonifica del’area prima che sia troppo tardi.