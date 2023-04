Una Pasqua di Pace Amore e Solidarieta’: i giovani arbitri della sezione di Termoli donano il sangue

Un Venerdì Santo all’insegna della Solidarietà al dono all’Avis della sezione di Termoli dove nella giornata di ieri, 7 aprile, presso la sala donatori dell’Ospedale San Timoteo, i giovani Arbitri della Federazione Nazionale si sono trovati in sala Donatori per donare il loro sangue. “Occorre tenere sempre una scorta consistente per queste giornate di grande movimento e tutti donatori di tutte le Associazioni sono sempre pronti a porgere il loro braccio. Grazie a tutti voi per questo nobile e altruistico gesto, la nostra comunità vi è grata. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff medico della Sala Donatori”.