Una panchina per ricaricare i telefoni: Guardialfiera sempre più smart

Guardialfiera strizza l’occhio al futuro con la ‘panchina Smart’. Ieri mattina ha fatto il suo ingresso ufficiale in piazza Francesco Jovine la nuova installazione che permette di ricaricare i cellulari semplicemente poggiandoli sopra grazie alla nuova tecnologia wireless, oppure tramite cavetto grazie alle entrate USB che possiede. Grazie ai pannelli fotovoltaici integrati la panchina si ricarica sfruttando la luce solare, usando così solamente energia completamente pulita che non inquina in alcun modo l’ambiente. L’installazione della panchina, che rientra nei lavori del nuovo arredo urbano che sta ultimando il Comune in queste settimane, è solo un primo passo verso il futuro e verso l’utilizzo di energia completamente rinnovabile nel comune. Ma non è tutto. A breve, infatti, verranno installate anche una colonnina per la ricarica delle auto elettriche e un parcheggio di bici elettriche con pedalata assistita.

“Un grande plauso va all’Amministrazione Comunale di Guardialfiera -si legge sulla pagina Facebook ‘Il meglio di Guardialfiera’- la quale è sempre più proiettata verso scelte future che privilegiano gli ausili tecnologici al servizio della comunità, garantendo comunque la manutenzione e la conservazione delle bellezze naturali, e implementandole per mezzo di interventi di bonifica che assicureranno una migliore fruizione ai soggetti che amano un turismo fatto di ciclovie e natura. Si sta disegnando e realizzando una Guardialfiera con lo sguardo e la mente nel futuro, e con il corpo fermo saldamente nel suo passato di cultura, bellezza e natura”.