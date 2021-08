Si è concluso, durante questo fine settimana, presso la Fontana Foce, il Campo che ha visto coinvolti lupetti e lupette del Branco Waingunga del Gruppo Scout Agesci Campobasso 4 della Chiesa Cattedrale. Presenti alla giornata finale del campo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Campobasso, il vice sindaco, Paola Felice, e il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi. Durante le attività svolte nel corso del Campo, bambini e bambine, si sono impegnati per fare del proprio meglio per imparare a prendersi cura: saper osservare, conoscere, essere pazienti, essere responsabili, agire, portare avanti l’impegno con costanza, sono i passi che hanno scandito il loro cammino. “Questi meravigliosi bimbi, che negli ultimi due anni non hanno avuto la possibilità di vivere esperienze all’aria aperta con i loro amici, – ha dichiarato il vice sindaco, Paola Felice – lasciano in dono alla città, presso la Fontana Foce, una bellissima panchina, realizzata interamente grazie al loro lavoro.”

Una panchina in contrada Foce: dono del Gruppo Scout Agesci Campobasso 4 della Cattedrale Indietro 1 di 4 Avanti