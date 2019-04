Una Palma all’uncinetto alta 5 metri “spunta” in Piazza Fontana a Trivento (FOTO)

TRIVENTO

Dopo l’albero di Natale, in Piazza Fontana a Trivento è “spuntata” una palma alta 5 metri rigorosamente all’uncinetto. Le donne molisane dell’Associazione “Un Filo che Unisce: Trivento Città dell’Uncinetto” continuano a stupire e in vista della Pasqua, ormai alle porte, hanno realizzato una nuova opera sempre rigorosamente a mano. L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Pasqua in Dolcezza” e la Palma all’uncinetto è solo la prima delle tante realizzazioni in attesa di essere scoperte. A completare l’installazione, che vede al centro il simbolo della pace per eccellenza, delle bellissime bambole e dei dolci pasquali sempre rigorosamente realizzati all’uncinetto e che danno lustro di sé al centro della piazza. Ed è già scattata la gara all’ultimo selfie con la palma. Sono già tanti, infatti, i curiosi che hanno voluto immortalarsi dinanzi a questa opera tutta “made in Molise” e assolutamente unica nel suo genere che sarà possibile ammirare e visitare fino al prossimo 1 maggio.