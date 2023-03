Una nuova via del riciclo è possibile

Convegno nazionale a Isernia organizzato dal Gruppo Valerio

Questa mattina, a Isernia, nella Zona Industriale Pantaniello 1, Sede ex-Ittierre, presso la RES (Azienda del Gruppo Valerio che si occupa del recupero etico sostenibile) è stata presentata “La nuova via del riciclo”, iniziativa che intende analizzare le future prospettive, italiane ed europee, del settore del recupero, con particolare focus su quei progetti di ricerca e sviluppo che abbiano la finalità di recuperare i materiali di scarto generando materie prime seconde. All’appuntamento presenti tra gli altri, Piero Castrataro Sindaco di Isernia, Francesco Emilio Borrelli Membro VI Commissione Finanze Camera dei deputati e Roberto Di Baggio Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Regionale Molise. Diversi gli interventi tra cui (vedi video) Antonio Lucio Valerio, Filippo Brandolini Presidente Utilitalia e Giovanni Papaleo Chief Operating Officer Gruppo ACEA. L’Italia da anni si attesta tra i Paesi europei maggiormente virtuosi in ambito di economia circolare e riciclo tant’è che secondo il Rapporto Rifiuti Urbani 2022 di ISPRA – riguardante l’anno 2021 – sono 120 milioni di tonnellate i rifiuti riciclati in Italia, il 65% del totale. In particolare, il settore degli imballaggi risulta il più produttivo nella filiera, con il 73% di prodotto avviato a riciclo. Inoltre, grazie ai progetti faro per l’economia circolare previsti dal PNRR, innovazione ricerca e sviluppo nell’ambito del trattamento e del riciclo dei rifiuti hanno subìto un’accelerazione ma, la recente adozione da parte dell’UE del nuovo regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio prevede di puntare sul riuso degli stessi piuttosto che sul riciclo, rischiando così di penalizzare fortemente industrie all’avanguardia, come quella Italiana che attualmente sottrae alle discariche l’84% dei rifiuti di imballaggio prodotti: per questo il Gruppo Valerio promuove “La nuova via del riciclo”.