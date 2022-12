Una nuova stagione per Campitello, Toma: “Collegamento piste con versante campano é più di un’idea”.

“Campitello vivrà quest’anno una nuova stagione. Regione, Comune e operatori sono impegnati per lo stesso obiettivo”.

Così il presidente della Regione Molise Donato Toma, intervenuto stamattina al convegno ‘Campitello Matese ieri oggi domani’ organizzato da Comune di San Massimo e Regione Molise nell’ambito della prima Festa degli Sport di Montagna.

L’incontro ha creato i presupposti per un confronto tra istituzioni e operatori, un focus tra presente e futuro della stazione montana matesina, partendo dal suo glorioso passato, impersonato soprattutto da Francesco Silvestri, storico sindaco di San Massimo, oggi 92enne. Fu lui nel 1964 a dare il via sul piano amministrativo al progetto Campitello stazione total ski.

“Mancano ancora la neve – ha proseguito Toma – e il collaudo di alcuni impianti, che sarà fatto a giorni. Ma gli interventi strutturali sono stati ultimati. Siamo pronti”.

Poi il Presidente ha guardato ancora più lontano, annunciando che c’è un’idea per lavorare in futuro alla possibile realizzazione di un impianto in grado di collegare il versante matesino del Molise con quello campano. Sarebbe l’intervento che darebbe a Campitello la svolta decisiva – ha detto Toma – intanto siamo felici di aver ridato certezze agli appassionati di sport invernali e alla stazione, tra le altre il palazzetto dello sport che sarà a breve inaugurato”.