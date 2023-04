Una nuova palestra per gli alunni di Ferrazzano

La Dirigente Granatiero: “Sarà uno spazio polivalente, luogo d’incontro e condivisione”

Il plesso scolastico di Ferrazzano, appartenente all’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”, si arricchisce di un nuovo spazio da dedicare alle attività didattiche. È stata inaugurata alla presenza dei vertici istituzionali la nuova palestra, che ospiterà gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Un momento di festa per gli alunni e tutto il personale scolastico, ma anche (e soprattutto) una giornata dedicata alla condivisione di un’idea di comunità che nella Scuola trova la sua migliore e naturale espressione.

Grande soddisfazione per la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Michela Granatiero, che ha voluto condividere questo momento di gioia con gli alunni e i loro genitori, affiancata dal primo cittadino di Ferrazzano, Antonio Cerio; presenti anche il Dirigente Giuseppe Posillipo, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Gianluca Cefaratti, il Presidente Regionale del C.O.N.I., Vincenzo D’Angelo, e il Coordinatore Regionale “Sport e Salute”, Angelo Campofredano. Graditissima la presenza dei Sindaci dei Comuni, che ospitano i plessi dell’Istituto Comprensivo, di una nutrita rappresentanza dei Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale di Campobasso e di altri organi istituzionali.

Protagonisti indiscussi della manifestazione tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo che hanno arricchito la giornata con esibizioni di vario genere: dall’attività motoria alla recitazione ma anche ballo, body percussion ed esecuzione di brani musicali.

“Questo spazio – ha dichiarato la Dirigente, Michela Granatiero – è destinato all’intera comunità scolastica e non solo; uno spazio polivalente del quale usufruire per attività volte alla crescita di ciascuno, nel segno della condivisione. Un luogo dinamico che metterà in comunicazione il mondo della scuola con il territorio, nell’ottica di un principio, quello della continuità orizzontale, che rappresenta uno dei fondamenti della scuola italiana, del presente e del futuro”.

Proprio al futuro gli alunni dell’Istituto hanno dedicato riflessioni e pensieri personali, ripercorrendo – in una deliziosa rappresentazione teatrale – il passato della Scuola e dei suoi protagonisti, sorridendo di quegli stereotipi ormai tipici dell’immaginario collettivo, rievocando suoni e colori delle epoche trascorse, ma con lo sguardo rivolto al domani.

“Il futuro della Scuola – ha concluso la Dirigente Granatiero – è nei sogni dei nostri alunni. A noi il compito di non disattenderli.”