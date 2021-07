Una nuova moto per il piccolo Alfredo, una storia di sogni e crudeltà

Un episodio increscioso, figlio del nostro tempo. Una storia di sogni accarezzati, solo sfiorati, spezzati, per il momento, dalla crudeltà umana. Ma può essere sempre l’uomo a rimettere le cose a posto. Attraverso la solidarietà. Che è partita sui social per ridare ad Alfredo il suo sogno.

“Vi raccontiamo una favola, una favola i cui protagonisti potrebbero essere i vostri figli, i vostri amici, i vostri nipoti, i vostri vicini.

Questa è una storia fatta di grandi sogni, smisurata passione, sacrifici, sudore, rinunce, fango e lacrime.

È la storia di Alfredo, un bambino di 10 anni di Campobasso che sin da piccolissimo ha mostrato incredibile entusiasmo per il motocross. Il suo sogno si stava concretizzando con la partecipazione ai campionati italiani di motocross juniores ad Ostia.

Alfredo è il grande orgoglio di mamma Mariagrazia e papà Giancarlo, del fratellino Stefano e di tutti quelli che seguono il suo percorso. Venerdì 25 giugno Alfredo si trovava ad Ostia per prepararsi a partecipare alla gara del 27 giugno.

Per definizione, come sempre accade nelle favole, insieme ai buoni ci sono anche i cattivi. Alfredo infatti era a cena con la famiglia, ma uscito dal ristorante trova un’amara sorpresa. Il furgone di papà Giancarlo era stato scassinato e la moto del piccolo Alfredo e tutte le sue attrezzature erano sparite. Questa volta i cattivi, insieme all’oggetto dei loro desideri, hanno rubato anche i sogni di un bambino di 10 anni.

Inutile e superfluo commentare l’ignobile gesto come è inutile descrivere lo stato d’animo di Alfredo e ancor più complicato spiegare il difficile compito dei genitori che si sono trovati a dover spiegare ad un bambino che al mondo purtroppo accade anche questo.

Ma in una favola che si rispetti il protagonista non è mai solo e i buoni non possono darsi per vinti. Superata una iniziale incredulità mista a rabbia e disgusto, gli amici, mossi dalla voglia di fare qualcosa per risollevare Alfredo, si sono subito dati da fare per ricostruire il suo sogno e per dimostrargli che il mondo non è del tutto marcio.

Da qui l’idea di raccogliere fondi per aiutare Alfredo a ripartire il più in fretta possibile a rincorrere il suo sogno. Le forze degli amici, seppur tante, non sono abbastanza per ripartire in fretta.

Serve un colpo d’acceleratore al motore dei buoni per acquistare un KTM 55 SX per Alfredo.

Ogni contributo, anche il più piccolo, aiuterà Alfredo a vivere ancora la sua favola dove questa volta però saranno i buoni a vincere.

Se volete seguire le sue avventure @i.m_211”