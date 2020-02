Una nuova ‘Domenica al Convitto’ tra storia, arte e cultura

Al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso arriva una nuova Domenica all’insegna della cultura, dell’arte e della storia della città.

In occasione della prossima domenica 1° marzo 2020, nello storico edificio sarà possibile compiere un Percorso Museale che si snoderà tra i corridoi, le aule e le sale dell’edificio di via Mazzini.



Realizzato dall’associazione Culturale MuSE, Musei Spazi in retE, il Percorso prevede alle 10,00 l’Apertura del Convitto, alle 10,15 il Caffè di Benvenuto. La visita guidata inizierà alle 10,30.

Un contesto educativo nel cuore della città si apre al territorio circostante per raccontare le sue storie, mostrare i suoi tesori, offrire spazi, nuovi e antichi insieme, nei quali creare e produrre sentieri culturali innovativi per il futuro.



A duecento anni dalla sua fondazione, il Convitto Mario Pagano si mostra e si racconta attraverso le storie di coloro che lo hanno progettato, diretto, percorso e vissuto: figure di rilievo della storia politica e culturale non solo della ventesima regione ma, di tutto il Meridione d’Italia.

Biglietto di ingresso: 2,00 euro