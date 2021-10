Una navetta per lo stadio Romagnoli: la mozione del Pd

Tenuto conto dell’ottimo andamento del Campobasso Calcio e della forte (sempre maggiore) partecipazione dei tifosi, sia ospiti che locali, tenuto conto che dai paesi della Regione c’è grande afflusso di sostenitori del Campobasso, vista la modifica della normativa che consente di riempire al 75% gli stadi di calcio, tenuto conto che il pur ampio parcheggio asfaltato non sempre risponde alle esigenze dei posti auto. Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire per le partite casalinghe corse speciali per lo stadio. In particolare si richiede di valutare l’ipotesi di corse che coprano i quartieri della città e corse dirette terminal-stadio