Una molisana (Tra Parentesi) portata al successo da Youtube

YouTube ha come protagonista la cantautrice molisana Federica Scarano, in arte Scaricà Ricascà, conosciuta al grande pubblico per essersi posizionata in semifinale con il brano “ Tra Parentesi” all’interno di Area Sanremo nel 2018. I suoi brani sono scritti sia in italiano che in inglese e l’ultimo dal titolo “Waterfall” è stato pubblicato sulla sua pagina You Tube lo scorso 28 novembre. (https://bit.ly/Glam-Music).

Federica Scarano, in arte Scaricà Ricascà, nasce a Trivento. Vede nascere la sua passione per il canto nella sua cameretta quando era solo tredicenne. Da allora abbraccia la musica e non la lascia più. A diciassette anni la chitarra diventa la sua migliore amica e, con essa, può finalmente mettere in musica le sue prime canzoni. Con la chitarra in spalla parte alla volta di Roma per frequentare la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza e, nel frattempo, inizia a studiare canto presso la scuola di musica “Musica Incontro” dove la sua insegnante Gina Fabiani le fornisce gli strumenti per affinare tecnica ed interpretazione. Tra una serata live e l’altra, che la vedono impegnata a suonare in piccoli club tra Roma e il Molise, da cantautrice, nel luglio 2017, pubblica il suo primo singolo in inglese “It’s time” ed intraprende la produzione di una serie di singoli al fianco del giovane produttore romano Mauro Meddi ( aka Madd3e). Nel 2018 partecipa ad Area Sanremo arrivando in semifinale col brano “Tra Parentesi”. Dal novembre 2019 collabora con il chitarrista fingerpicking Daniele Bazzani con il quale produce diversi brani di cui sono stati pubblicati “Estratto, che ha visto la partecipazione di Lucrezio De Seta alla batteria e John Paterno al mastering, e “Jungle”, con la partecipazione di Luca Trolli alla batteria, Francesco Saverio Capo al contrabbasso e di Brian Lucey al mastering. La sua attività di cantautrice prosegue tutt’ora e la vede impegnata nella scrittura di nuovi brani.