Una molisana tra gli otto finalisti del Festival di Castrocaro

Nadia D’ Aguanno di Venafro alla finale del 63° festival di Castrocaro in onda su Rai 2

Un importantissimo traguardo per la giovane cantante Nadia D’ Aguanno. La diciannovenne venafrana, allieva del maestro Gino Matrunola della CTA Musical di Venafro, dopo una prima fase di selezioni a cui hanno preso parte centinaia di artisti, ha superato le ulteriori fasi delle audizioni entrando a far parte degli 8 artisti che si contenderanno la vittoria sul prestigioso palco della città termale in provincia di Forli’.

Dopo alcuni importanti riconoscimenti già ottenuti a livello nazionale come la vittoria al 21° festival “Voci D’ Oro” 2018 svoltosi a Montecatini Terme dove si è aggiudicata il 1° Premio “Categoria Interpreti” e il Premio “Vincitore assoluto” del festival; il Premio “Volto Nuovo” al Festival canoro “La Musica del mare” 2018 avuto luogo nella prestigiosa location di Le Grazie di Porto Venere; la selezione alla Finale di “A Voice of Europe”2019, ora Nadia approda alla prestigiosa rassegna canora a cui hanno partecipato negli anni anche autentici big della canzone italiana.

Quest’ anno il festival di Castrocaro, organizzato per il secondo anno dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, vedrà come presentatore Stefano De Martino e andrà in onda il 27 agosto, in prima serata, su RAI 2 e, in contemporanea, su RAIRADIO2.

Ecco il commento della giovanissima Nadia: “ Sono onorata di essere stata selezionata per un evento così rilevante. Cercherò di dare il meglio di me ma, al di là dell’ esito del Concorso, sicuramente questa esperienza resterà come una delle più belle ed importanti della mia vita personale ed artistica dalla quale senza dubbio trarrò degli importanti insegnamenti”.

Non ci resta che fare i nostri auguri a Nadia e di sostenerla ascoltando il suo singolo “Dio è nessuno” su TimMusic, brano con il quale la cantante mette in evidenza il carattere materiale e miserabile dell’ animo umano quando si abbandona al male senza tenere conto della sua dimensione trascendentale.