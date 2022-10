Una molisana ministra dello sport, spunta il nome di Elisabetta Lancellotta

La “bomba” l’ha lanciata Repubblica nel suo “totoministri” quotidiano. Stando ai rumors scrive Repubblica, “Il nome nuovo è quello di una deputata eletta in Molise con FdI: Elisabetta Lancellotta, peraltro membro del Consiglio Nazionale del Coni. E quindi “gradita” anche a Malagò. Ma l’identikit riporta soprattutto a figure tecniche.

Sul modello del primo nome a cui mesi fa Meloni propose l’incarico di ministro dello sport: Andrea Abodi. Ora, come è emerso nei colloqui tra Meloni, Malagò e Bach, Abodi è stato scelto per fare l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina. La nomina però slitta da giorni. Un piccolo ritardo per un incarico già determinato o il tentativo di ostacolarlo per riportare in corsa altri nomi?” si chiede il giornale.

Insomma tutto gira in favore della giovane neo-deputata molisana che, dai banchi del consiglio comunale di Isernia, potrebbe arrivare al governo. L’ultimo ministro molisano fu Sedati, decenni fa, all’agricoltura.