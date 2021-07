Una molisana in semifinale alle Olimpiadi: il sogno di Maria Centracchio continua

Il sogno di Maria Centracchio e dell’intero Molise continua. La judoka isernina continua a stupire e a tenere alto in nome della nostra regione.

Maria Centracchio si e’ qualificata alla semifinale del judo 63 chili, a Tokyo 2020, dopo aver battuto la polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score.

IL PERCORSO – Il percorso di Maria, come si legge sul sito della Gazzetta dello Sport, bronzo agli Europei del 2019 a Minsk, è stato lineare. Ippon alla Nomenjanahary (Madagascar), ippon negli ottavi all’ungherese Ozbas (dominata con waza ari messo a segno precedentemente) e capolavoro finale contro Agata Ozdoba-Blach, che aveva eliminato la giapponese Tashiro, idolo di casa crollata in un pianto disperato per la sconfitta. “Sono dove volevo essere, la giornata è solo all’inizio, contro la polacca è stato un incontro molto tattico, sapevo che doveva andare così: ho dovuto giocare d’astuzia e per fortuna mi ha ripagato”.