Un cucciolo di volpe, o “mini volpe” come è stata ribattezzata, è stata ripresa a spasso per il centro di Termoli questa mattina, 20 settembre. A postare il video su fb è stato Alessandro Sindaco Monaco che commenta nel video anche l’incredulità di trovarsi di fronte alla volpe che si aggirava proprio nei pressi della stazione lungo via Mario Milano all’angolo con Piazza Garibaldi. (Video: Alessandro Sindaco Monaco)