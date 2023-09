Una messa per ricordare Davide, suicida in Svizzera dopo 20 anni vissuti paralizzato su una sedia a rotelle

Una messa in ricordo di Davide Macciocco è stata organizzata dalla famiglia per lunedì 2 ottobre, alle 16, nella chiesa di Gesù Crocifisso a Termoli.

Un momento per un ultimo abbraccio, quello che in tanti non sono riusciti a ‘donargli’, prima della sua scelta di partire alla volta della Svizzera e mettere un punto alla sua vita. Da vent’anni era paralizzato per le conseguenze di un tuffo da sei metri in un tratto di mare con un fondale di uno e mezzo nel mare di Termoli. Da lì Davide si era reinventato, aveva iniziato un suo secondo percorso di vita, diverso ma senza abbattersi. Fino a qualche settimana fa.

Quando il 40enne, ha comunicato attraverso la sua stessa pagina Facebook dove compare il video che era a Zurigo – la stessa città dov’era nato 40 anni fa – per farsi aiutare a suicidarsi. Una scelta tragica, che stride col suo profilo. E anche con le parole che ha scelto per spiegarla. Parole che interrogano con la loro sincerità e la profonda umanità che comunicano: «Io vado via in totale serenità e sognando. Non ricordatevi di me per questo gesto, ma per come mi avete conosciuto. Il dolore non è quello che dici, è quello che taci purtroppo. La vita è un diritto, non un obbligo. Ciò che conta è vivere con dignità, con decoro e senza paura. Il mio futuro non sarebbe vita, ma sopravvivenza fatta anche di solitudine e di dolori fisicamente intollerabili. La presi abbastanza bene all’inizio, poi mi resi conto che di punto in bianco ero paralizzato dal collo in giù, su una sedia a rotelle, senza muovere né braccia né gambe e neanche un dito. Io che ero iperattivo e veramente non stavo un secondo fermo.

Con me ti potevi ritrovare a prendere un aperitivo a un bar di Termoli, dopo un’ora ritrovarti a Pescara o a Riccione a divertirsi. In questi anni non sono stato con le mani in mano. Dal 2018 sono diventato agente sportivo di due network, Fantasyteam e SportitaliaBet. Il mio corpo era bloccato, ma la mia mente correva. Con il passare degli anni, però, la vita è andata peggiorando moralmente e fisicamente senza cercare mai di far pesare questo ad altri.

L’uomo è fatto per dominare la vita, non per esserne schiavo. Questa lettera è rivolta anche alle istituzioni italiane affinché non venga preso nessun provvedimento giudiziario nei confronti di chi mi ha semplicemente accompagnato, o meglio dato un passaggio. Se c’è qualcuno da giudicare, quelli sono i politici e il fatto che trovino difficile legiferare sulla morte volontaria assistita. Non piangete perché vi ho lasciati, sorridete poiché mi avete conosciuto e vissuto. Sto per affrontare il mio ultimo viaggio. Forse dopo la morte sarai ciò che eri prima della tua nascita! Forse solo assenza di esistenza o forse un’altra grande avventura. Per me tutto molto improbabile, ma possibile. Io vado via in totale serenità e sognando. Ciao, ciao».