Una “Meridiana” dai piccoli gesti e dal cuore grande

«L’associazione socio-culturale Meridiana ha donato alla Asrem 1500 euro. I soci hanno deciso in questo modo di dare un significativo contributo a chi in prima linea combatte la grave emergenza nazionale dovuta alla diffusione del COVID-19.



Il Presidente Massimo Tatta, il Direttivo e i membri tutti dell’associazione sono, inoltre, a disposizione della comunità di Jelsi al fine di far fronte alle diverse esigenze, ed in particolar modo a quelle delle persone più deboli.

Certi di superare questo difficile momento e di dare continuità alle attività di valorizzazione socio-culturali, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa raccolta fondi ed in particolare il precedente Direttivo con Presidente Mario Vena».