Una mega tavolata con oltre seicento commensali con l’obiettivo di condividere, socializzare e divertirsi.

Si tratta dell’iniziativa “Una tavola per tutti” – organizzata a puntino dalla Pro Loco di Capracotta – ‘andata in scena’ nella serata di sabato 15 luglio, in occasione della festa patronale.

Una grande cena lungo il bellissimo centro storico del paese altomolisano con musica, balli e risate, che hanno reso la serata davvero unica.