Una mattinata al Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia

Arriva una testimonianza che riportiamo per dovere di cronaca, sperando che possa aiutare a risolvere una situazione al limite del sostenibile.

“Fotografa” l’incredibile situazione socio/umanitario/medico/professionale/lavorativa che ogni giorno si vive al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, servizio nevralgico dell’assistenza sanitaria pubblica nella seconda provincia molisana ma che denuncia quotidianamente tante pecche che mettono a dura prova la professionalità di quanti vi lavorano, sia medici che paramedici, portantini ed addetti alle pulizie, e lo stesso livello di sopportazione e sopravvivenza degli utenti.

“Noi cittadini dell’intero territorio del Molise occidentale -afferma un utente evidentemente contrariatissimo- siamo costretti per l’urgenza a confluire al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia dopo smantellamenti, contrazioni e soppressioni al SS Rosario di Venafro e finiamo per “buttarci” -non certo per responsabilità degli operatori del PS isernino- un po’ ovunque all’ingresso o all’esterno del servizio in argomento, in attesa del nostro turno e quindi di essere chiamati per l’intervento di urgenza. Passano però anche ore perché arrivi la chiamata, per cui finiamo per appoggiarci dove possiamo! Nel bar vicino se c’è posto, su una panchina nelle vicinanze se c’è dove sedersi mentre i più giovani siedono a terra in attesa della chiamata.

C’è chi parla al cellulare, chi mangia qualcosa, chi guarda sconsolatamente nel vuoto, chi si appoggia ad un albero nei pressi, chi passeggia nervosamente avanti e indietro ma senza allontanarsi per non perdere l’agognatissimo turno. Ed intanto gli anziani o malati arrivati con un’autoambulanza aspettano a loro volta il proprio turno, sperando che non tardi troppo! All’interno del PS? Si lavora senza soluzione di continuità, un no stop che si protrae pensiamo per l’intero orario di servizio, col personale che cerca di soddisfare ed accontentare tutti, riuscendoci relativamente ma non per colpa loro! Risalta facilmente infatti che il servizio com’è strutturato e col ridotto personale al lavoro non è rispondente alle attese della collettività, dal che ne deriva un’offerta nient’affatto in linea con la domanda! Molisani cioè, nell’ordine di diverse decine di migliaia di potenziali utenti residenti nella fascia intercomunale territoriale che va da Sesto Campano ad ovest e sino a Montenero Val Cocchiara ad est ivi compresa l’area gravitante su Isernia capoluogo, pericolosamente esposti e allo sbando per quanto attiene la salute fisica di ciascuno causa una sanità pubblica dell’emergenza nient’affatto corrispondente alle effettive esigenze del territorio e che ciononostante si continua a tenere a livelli totalmente insoddisfacenti e pericolosi per la salvaguardia della salute di tutti”.

Commentare? Non è proprio il caso! Riflettano piuttosto coloro che hanno prodotto tanto e che nulla continuano a fare! Certo, non è facile restare in Molise! Ma il molisano non demorde e resiste ostinatamente…