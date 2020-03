Una mascherina in polietilene, l’idea di due imprenditori campobassani

L’articolo è stato proposto alle autorità competenti ed è adesso al vaglio dei tecnici

Una mascherina, modello chirurgico, in polietilene. L’idea è venuta a due imprenditori di Campobasso che, visto il fabbisogno di mascherine avvertito in tutto il Paese, utilizzate per contrastare il contagio da corona virus, hanno ideato questo articolo. La loro particolarità, spiegano, è che tali mascherine possono essere riutilizzate molte volte, dopo essere state disinfettate. Inoltre, la loro produzione è molto rapida ed economica. L’articolo è stato proposto alle autorità competenti ed è adesso al vaglio dei tecnici che ne dovranno verifica la loro effettiva utilità.

Foto archivio