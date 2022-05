Una “Marcia Bianca” per ricordare Sonia, l’iniziativa lanciata in Lussemburgo

L’omaggio organizzato da un’amica e collega della 46enne di Petacciato brutalmente assassinata nella pizzeria nella quale lavorava

Una “marcia bianca” per ricordare Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato che è stata assassinata in Lussemburgo all’interno della pizzeria nella quale lavorava.

Dopo tre settimane dalla sua morte avvenuta nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, domenica 8 maggio in Lussemburgo ci sarà una manifestazione per ricordare la 46enne bassomolisana.

A lanciare l’iniziativa una amica e collega, Maaryne Bgs, che ha creato e lanciato un evento Facebook sul suo profilo privato.

L’iniziativa nasce per rendere omaggio a Sonia e non si tratta di una manifestazione ma di un omaggio “nel suo pieno rispetto. La partenza sarà alle 14.30 dal parcheggio Glacis (fermata teatro se prendi il tram). Finirà nel parco, per il rispetto della famiglia che non vuole andare oltre.

Un lancio di palloncini bianchi chiuderà questa marcia in memoria della nostra collega, l’amica Sonia. Indosseremo tutti una maglietta bianca (non è un obbligo).

È invece vietato apporre insegne, striscioni o loghi che facciano riferimento a Vapiano, si prega di rispettarlo. Per chi volesse deporre fiori, candele o parole davanti al ristorante, potrà farlo dopo la passeggiata”, secondo le istruzioni che sono state diramate dagli organizzatori e riprese anche dagli organi di stampa lussemburghesi.

Il 14 maggio Sonia avrebbe dovuto coronare il suo sogno d’amore con il compagno Sauro Diogenici. Ma un destino terribile e la mano dell’uomo si sono frapposti tra lei e una vita di felicità.