Una maestra scrive alla comunità rom: «Bello conoscere le vostre tradizioni…»

«Vi saluto con l’augurio di poter fare una festa insieme, quando tutto questo sarà finito»

Pubblichiamo volentieri la lettera arrivata in redazione da una maestra della Scuola Primaria dell’istituto comprensivo d’Ovidio e indirizzata alla comunità rom.

«La forza, l’insegnamento, il monito che vengono dalla lettura dell’Antico Testamento di oggi hanno suscitato in me pensieri profondi. Oggi la Ninive di cui parla la Bibbia, sei tu Campobasso! Sono addolorata per tutto quanto è accaduto, per come oggi, giornata della Fratellanza, si è insidiato il verme dell’odio, che come a Ninive fece seccare il ricino, così oggi sta tagliando le radici dell’integrazione, che io e tante altre insegnanti mie colleghe, fatichiamo a promuovere ogni giorno, inculcando a tutti i nostri amati alunni , le regole del rispetto e dell’uguaglianza. Non siamo tutti uguali! Per fortuna! Se un popolo anni fa, fu costretto a lasciare la terra dall’Est, a causa delle guerre e si trovò ad essere nomade, certo nessuna colpa ha. Ho avuto la fortuna di conoscervi, cari zingari (come Voi preferite essere chiamati), attraverso un progetto scolastico che l’insegnante Nicoletta Sammartino fece quando mio figlio frequentava la scuola elementare. Che bello conoscere le vostre tradizioni, i vostri canti e balli. Andammo a Pescara ad incontrare Santino Spinelli, buono e talentuoso, che ci parlò della vostra cultura. Sapete, chi scrive ha saputo sempre elogiare i vostri disegni! Che belli i cavalli che disegnate! Già, il cavallo è stato l’animale che vi ha permesso di attraversare parte dell’Europa: amico fidato. Non avete perso mai l’allegria, il senso di appartenenza e la solidarietà; trovandomi ad assistere un congiunto in Ospedale, notai che numerosi ed affettuosi giungevate a portare il cibo al vostro caro. Beh, ho apprezzato e ammirato la solidarietà e l’unità che vi contraddistingue. Ora, però, dobbiamo dire che questa fratellanza, questa condivisione accorata per la perdita di un caro è andata oltre, avete sbagliato: lo dobbiamo ammettere. Il presidente del consiglio Conte ha chiuso le fabbriche,le scuole e gli uffici perché l’epidemia sopraggiunta era cosa seria! Adesso mi spiace sentir dire che il focolaio è a S. Antonio Abate! Mi spiace che il mio sindaco sia messo sotto accusa, o che si vada a caccia dei responsabili. No! Siamo tutti responsabili! Voi che avete salutato il vostro caro defunto in tanti; chi ha ripreso quel momento, perché sapeva che era cosa sbagliata e lo ha fatto per essere social. Vi siete scusati, vero, ma anch’io mi scuso come maestra di alcuni vostri bambini, perché potevo venire a dirvi che il tempo per abbracciarci sarebbe tornato e che in questo periodo non era possibile. Il virus uccide. Chissà,magari potevamo vedere un filmato all’aperto, con un maxischermo che mostrava il pericolo del Covid-19… Fratelli miei, oggi è la giornata mondiale della fratellanza, la ferita che si è aperta, risanerà solo se parleremo insieme e se torneremo ad incontrarci e confrontarci. Vorrei padroneggiare la lingua dei vostri figli per entrare ancora più in sintonia con loro e per animare veri momenti di integrazione. Vi saluto con l’augurio di poter fare una festa insieme, quando tutto questo sarà finito».

Maestra Nunzia