Una Linea d’Ascolto per restituire un sorriso a chi è affetto da disturbi di salute mentale e alle famiglie

Attivo un centralino (0874/1725667) e un contatto Whatsapp ((3476758949) attraverso cui mettersi in contatto con esperti della comunicazione che ascoltano e fanno da “ponte” con le strutture sanitarie più adeguate

“Crediamo che i disturbi mentali siano malattie e che ogni persona colpita da un disturbo della psiche debba ricevere un aiuto tempestivo, una diagnosi corretta e una cura efficace per condurre una vita piena e soddisfacente, libera dal pregiudizio e dallo stigma.”

Non è solo uno slogan, ma un’esortazione a liberarsi da paura e vergogna, perché così è più facile tendere una mano a quanti sono affetti da disturbi della psiche che possono essere gestiti e, perché no, anche curati.

Da lunedì 6 giugno 2022 c’è un motivo in più per crederci dato che a Campobasso è nata la Linea d’Ascolto Ponte grazie al progetto Itaca Molise che si è incaricato di attivare una punto d’incontro, un Ponte, con le strutture sanitarie deputate. Itaca Molise nasce grazie a Carmela D’Abate e Antonio Iantomasi, amorevoli genitori di Matteo il cui destino inafausto ora vuole trasformare quello di altri bisognosi di aiuto.

L’Associazione nasce dall’ impegno di parte dei Soci Fondatori che, nei due anni precedenti la costituzione, si era già attivato con eventi volti a informare sui disturbi della salute mentale, i quali hanno permesso di raccogliere i primi fondi destinati poi alla nascita dell’associazione Progetto Itaca Molise.

L’impegno è sempre costante per tessere la rete di connessione con il territorio, per una collaborazione attiva con persone dell’ambito medico psichiatrico e psicologico e con persone o familiari bisognosi di supporto e per raccogliere adesioni dei futuri volontari.