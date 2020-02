Una giovane molisana alla guida dell’ateneo Roma 4

CARPINONE. Lucia Colitti, di Carpinone, il più giovane direttore generale alla guida di un Ateneo dice: “Qui si premia il merito, tra donne e uomini la differenza la fanno talento e capacità”. Chiamata dal rettore Fabio Pigozzi, con lei nella foto, a dirigere l’Università Foro Italico, ha contribuio in modo determinante al progetto di uno degli Atenei più moderni del Paese. È stata la più giovane direttrice generale di una università statale italiana (e lo è tutt’ora). È il caso di Lucia Colitti, classe 1974, di Carpinone, Molise: “Sì, vengo dalla regione ormai famosa per le battute di Zalone. Ma lì è gente tosta, con i piedi piantati per terra”. Lo dice con una punta d’orgoglio. Oggi Lucia Colitti guida l’amministrazione dell’Università dello Sport Foro Italico, il più importante Ateneo del Paese in materia di sport. Per i meno esperti della materia, si parla del vecchio Isef, poi trasformato in Istituto Universitario nei giorni dell’acronimo Iusm, e oggi a tutti gli effetti Università Roma 4. Quarta sorella dopo Sapienza, Tor Vergata e Roma 3.