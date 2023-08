Una Giornata di Calcio e Valori Sportivi a Cerro al Volturno

Secondo Memorial Luigi Mazzocco

La famiglia Mazzocco è lieta di annunciare con entusiasmo la seconda edizione del torneo calcistico “2° Memorial Luigi Mazzocco”, in onore del caro Luigi, affettuosamente noto come Gigino. L’evento si terrà in collaborazione con la Pro loco Cerrese e sarà un’occasione per celebrare le qualità morali di Gigino, un uomo che ha lasciato un segno profondo nel calcio dilettantistico molisano. Il torneo avrà luogo sabato 19 agosto presso il centro sportivo di Cerro al Volturno (IS).

Gigino è stato non solo il presidente della Cerrese Calcio e successivamente dell’Isernia F.C., ma anche un vero punto di riferimento per le comunità locali e per l’intero movimento calcistico dilettantistico molisano. Il suo impegno è stato riconosciuto con il Diploma di Benemerenza per la sua ventennale attività come dirigente sportivo.

La giornata inizia alle 17:00 con una visita al cimitero adiacente all’impianto sportivo, dove verrà deposta una corona di alloro sulla tomba di famiglia in memoria di Gigino.

Alle 17:30, le vecchie glorie del calcio cerrese e la Volturnia Calcio si ritroveranno per un allenamento congiunto. Questo momento rappresenta un perfetto connubio tra il ricordo dei momenti più belli vissuti nel recente passato e la determinazione a mantenere viva la tradizione calcistica.

In serata, alle 20:30, avrà luogo il momento clou del torneo, con l’inizio della partita tra la Società Sportiva Dilettantistica CITTA’ DI ISERNIA SAN LEUCIO e l’Associazione Sportiva Dilettantistica AESERNIA FRATERNA, le due squadre isernine che rappresentano il massimo livello del calcio cittadino.

Questa partita segna la seconda edizione del Trofeo “Luigi Mazzocco”.

Al termine dell’incontro, si terrà la cerimonia di chiusura e la premiazione delle squadre partecipanti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cerro al Volturno e dal Comitato regionale della FIGC del Molise, non è solo un torneo di calcio, ma rappresenta un momento di unione per tutti gli appassionati di questo sport e un’occasione per vivere una giornata all’insegna dei valori sportivi più autentici.

Il “2° Memorial Luigi Mazzocco” è una testimonianza di come il calcio possa unire le persone attraverso la passione e l’etica sportiva, onorando al contempo la memoria di un uomo che ha fatto del suo impegno nel calcio un esempio di dedizione e integrità.