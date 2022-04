Una frittata con cento uova, orgoglio tutto molisano

Una specialità locale che vive il suo momento di gloria durante le festività pasquali. Quella che vi proponiamo è made in Colli al Volturno

Sotto le 100 uova non è neanche una frittata, si inizia a ‘ragionare’ da questo numero in su ma tranquillamente si può aumentare arrivando a 130.

Parliamo della frittata di Pasqua, un must per diversi comuni molisani e quella che vi proponiamo in foto è made in Colli al Volturno.

Le immagini sono state postate sul gruppo fb “Alta Valle del Volturno terre dell’anima” e riguardano il backstage dell’omonimo video che ci regala questo momento unico, vale a dire la preparazione della mega frittata a cura di Giovanni D’Alessio e Rosanna Lemme.

Una specialità locale, che proprio nei giorni di Pasqua vive il suo momento di gloria: eredità di una vita contadina in cui i pochi prodotti agricoli erano il sostentamento di famiglie numerose.

Tra queste le uova, versatili e nutrienti, sempre disponibili (e in particolar modo in primavera), anche nei momenti più difficili e per quelle famiglie che non potevano contare neanche su un fazzoletto di terra. Anticamente si utilizzavano materie prime povere come le frattaglie, oggi sostituite con i migliori salumi e formaggi freschi locali.

FOTO: pagine facebook “Alta Valle del Volturno – Terre dell’Anima”