Una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Gianmarco

CAMPOBASSO

La chiesa di San Giuseppe Artigiano non riusciva a contenere tutti, parenti ed amici di Gianmarco Di Vico, sfortunato 20enne del capoluogo deceduto nel tragico incidente verificatosi lunedì 8 scorso in via Colle delle Api. Tantissima gente per l’ultimo saluto ad un ragazzo che non c’è più, volato via nel pieno della sua esistenza, troppo presto. Il dolore straziante dei genitori Francesco e Lina si è unito a quello dei tanti compagni con la maglietta con su scritto «es mejo morir de pie que vivir toda una vita de rodillas» (meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio, Emiliano Zapata), molti bikers, che da quel tragico lunedì hanno un amico in meno al fianco ma un angelo custode in più in cielo che li guarda dall’alto.