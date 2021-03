Una finestra sugli ulivi, la Lilt di Campobasso promuove la prevenzione

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nel mese di marzo promuove la prevenzione con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica arrivata quest’anno alla sua ventesima edizione. Per tenere lontano il rischio di cancro occorre adottare un corretto stile di vita: alimentarsi correttamente, praticare attività sportiva, dire no al fumo, limitare l’alcol, esporsi al sole con moderazione e sottoporsi a controlli clinico-sanitari periodici. Queste sono alcune semplici regole da seguire che la LILT celebra in queste giornate particolari ma che sono la mission di tutte le attività portate avanti a livello nazionale e nei singoli territori.

Proprio quest’anno, inoltre, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’associazione Città dell’Olio hanno firmato un protocollo d’intesa che li vede impegnati, fianco a fianco, in iniziative e progetti volti a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su questi temi.

E l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha dato il via a questa proficua collaborazione con Città dell’Olio Molise proprio partendo da qui, con dei webinar che anticipano grandi progetti insieme e un lungo percorso di condivisione.

“Una finestra sugli ulivi” racchiude tre diversi incontri che si terranno online e che vedranno alternarsi varie figure professionali, amministratori e sportivi sull’importanza di utilizzare un olio extravergine di oliva di qualità nella prevenzione oncologica e nella promozione di corretti stili di vita tra cui l’alimentazione e l’attività fisica, valorizzando le tradizioni e la cultura del territorio molisano attraverso la storia di ulivi e frantoi.

“Sulle nostre colline molisane – afferma la presidente LILT Campobasso, dott.ssa Carmela Franchella – abbiamo il fiorire di questo frutto così importante per la prevenzione oncologica. Dal Basso Molise fino all’entroterra campobassano per poi spostarci fino alla zona di Venafro abbiamo tante qualità di olivo con una ricercata produzione olearia. L’olio non è solo un alimento sano e naturale ma ha anche proprietà benefiche per la nostra salute e per il benessere fisico. E’ infatti, un alleato nella prevenzione oncologica grazie alla sua miniera di antiossidanti, utili sia per la prevenzione primaria che per le recidive”.