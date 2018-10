Una Fiat Panda si ribalta lungo la SS 81, 71enne trasportata in ospedale

CAMPOBASSO

Questa mattina il personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuto per un incidente verificatosi lungo la SS 81, in corrispondenza del bivio di Matrice. Una Fiat Panda, con alla guida una donna di 71 anni (D.T.), per cause ancora da accertare, improvvisamente si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 115, anche i carabinieri ed il personale sanitario del 118. In seguito la signora è stata estratta dall’abitacolo e trasportata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.