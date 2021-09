Una famiglia alla guida della Caritas di Termoli-Larino

Il vescovo, mons. Gianfranco De Luca ha nominato i coniugi, il diacono Vito Chimienti e sua moglie Anna Bernardi, nuovi direttori della Caritas diocesana di Termoli-Larino.

La coppia di sposi, già impegnata nell’area della pastorale per lo Sviluppo Umano integrale, coordinerà tutte le attività e gli operatori della Caritas di cui sono parte integrante e struttura portante le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che con la loro presenza nelle singole attività promosse dalla Caritas, testimoniano il volto materno e misericordioso della Chiesa.

“In questo tempo di pandemia — afferma mons. De Luca — il servizio di prossimità di una realtà come la Caritas rappresenta sempre più un punto di riferimento. Penso al Centro di Ascolto, alla mensa solidale, dalla formazione dei volontari alle numerose iniziative realizzate per fronteggiare il disagio sociale e arginare quella ‘cultura dello scarto’ di cui ci parla spesso il Santo Padre Francesco invitandoci a prenderci cura l’uno dell’altro con amore. Non ultimo, l’emporio solidale di prossima apertura a Termoli. Con uno spirito di comunione e collaborazione – conclude il vescovo Gianfranco – auguro buon lavoro ai muovi direttori con rinnovato impegno a servizio di tutta la Chiesa di Termoli-Larino”.