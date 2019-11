Una donna su tre subisce almeno una violenza, oggi la giornata internazionale

Palazzi delle istituzioni illuminati di rosso per sensibilizzare al problema e tanti eventi dedicati

CAMPOBASSO. La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fissata dalle Nazioni Unite il 25 novembre, rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su un problema così grave tanto che una donna su tre subisce almeno una violenza. Anche a Campobasso i riflettori, rigorosamente di colore rosso, si sono accesi sui palazzi istituzionali più importanti come il Comune e la sede del Consiglio regionale e oggi, lunedì 25 dalle 9 in piazza Municipio, si tiene la campagna informativa “Questo non è amore” a cura della Polizia di Stato e alle 10:30 la manifestazione a cura del conservatorio “Perosi” e del liceo “Galanti”, mentre alle 18 “Porte aperte al centro antiviolenza” con la presentazione di un progetto di rinascita attraverso l’agricoltura sociale e degustazione di olio Aspem a cura dell’associazione “Be Free e Aspem-La terra delle donne”.

«In questi anni si sono diffusi anche nella nostra regione l’intenzione positiva di combattere la violenza di genere e i servizi professionali di aiuto rivolti alle donne vittime di violenza – ha scritto in una nota l’osservatorio Pari Opportunità e Politiche di genere dell’Auser – e sono cresciute la competenza e la capacità dei centri antiviolenza nel promuovere azioni di contrasto e iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. il fenomeno della violenza contro le donne non accenna a diminuire o, addirittura, si intensifica. È compito della buona politica intervenire sulle cause che lo determinano per rimuoverle – si conclude nella nota – attraverso politiche efficaci, mirate, a sostenere i soggetti più deboli sia nel mercato del lavoro che nella società».

L’intento è di far capire che viviamo in una società pervasa dalla violenza in generale e, in particolare, da quella contro le donne che sia fisica, psicologica o nella subdola forma della discriminazione, sul lavoro come nella società. Spesso accade che i giovani replicano le strutture comportamentali a loro familiari, e se queste implicano la violenza, è molto probabile che diventeranno persone violente. La legge recente, detta “Codice Rosso”, ha introdotto nuovi e importanti strumenti a tutela delle donne vittime di violenza, ma resta un problema culturale. È opportuno piuttosto educare al rispetto le nuove generazioni, far capire loro cosa sia giusto, affinché non replichino gli errori dei loro genitori.