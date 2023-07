Una coppia e il loro cane investiti da uno scooter: donna in gravi condizioni. Morto l’animale

Sono gravi le conseguenze dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 23 luglio, poco prima delle 23, in via Martiri della resistenza a Termoli. Una coppia che stava attraversando sulle strisce pedonali con il loro cane è stata investita da uno scooter. L’impatto è stato violentissimo. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 Molise con l’ambulanza della Misericordia di Termoli che si sono da subito resi conto della gravità dell’incidente. L’animale, purtroppo, è morto subito dopo l’impatto mentre la coppia e il centauro sono stati trasportati al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Qui le condizioni della donna sono apparse da subito gravi tant’è che i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri per svolgere i rilievi del caso e regolare il traffico.